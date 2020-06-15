Адвокат напомнил, что Уилана обещали поменять на Бута

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан ожидал обвинительный приговор, поскольку в день задержания ему говорили, что его обменяют на осужденного в Америке Виктора Бута, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

Он напомнил, что сотрудники ФСБ говорил об этом его клиенту 28 декабря 2018 года, и "никто это не скрывал"

По словам адвоката, его подзащитный был под наблюдением российских спецслужб в течение нескольких лет до задержания. "Был определенный сценарий и элементы провокации налицо", - сказал Жеребенков.

"Я также слышал в кулуарах предложения не обжаловать, а реализовать обмен. Будет ли это обмен только на Бута или на Ярошенко тоже - я не знаю", - добавил он.

На уточняющие вопросы о возможности обмена он отвечать не стал, сказав, что "не может говорить некоторые вещи".

Адвокат добавил, что обмен осуждённых сотрудников разведок - это "общепринятая практика".

Он высказал мнение, что "жесткий" приговор Уилану "обусловлен жестким наказанием (американского суда к россиянам) Ярошенко и Буту".

Уилан не против возможности попросить о помиловании, сказал также Жеребенков. По его словам, любые решения, связанные, в том числе, с обменом или прошением о помиловании, будут приняты после вступления приговора в законную силу.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Подсудимый вину не признал. Суд проходил с конца марта в закрытом режиме, поскольку в деле есть засекреченные материалы.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. На момент задержания он был директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей автозапчасти.

Торговец оружием Виктор Бут в ноябре 2011 года был приговорен к США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC. Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготоке к доставке в США крупной партии кокаина.