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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 116 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 116 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 709 (10,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 787 пациентов, это меньше, чем накануне, хотя значения летальных исходов с середины июня держатся на высоком уровне. Наибольшее количество умерших в Санкт-Петербурге - 105, в Москве - 102, в Иркутской области - 38.

Столичные медики объясняют, что причиной возросшей смертности в городе в июне стал новый штамм коронавируса "дельта" и аномальная жара.

За минувшие сутки по выздоровлении после болезни выписаны 21 437 пациентов.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 4561 новый случай COVID-19, это ниже чем в пятницу на 821 заболевшего, 7643 человека выздоровели.

В Московской области зарегистрирован 2541 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге - 1957 случаев.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 933 115 случаев коронавирусной инфекции, 147 655 умерших и 5 322 345 выписанных.

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