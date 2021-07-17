Столкновение грузовых поездов в Приамурье не повлияло на пассажирское движение

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Столкновение грузовых поездов в Амурской области не повлияло на движение составов на путях общего пользования, в том числе пассажирских, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В связи с отдаленностью и труднодоступностью места происшествия решается вопрос о вылете Тындинского транспортного прокурора воздушным транспортом", - сообщает надзорное ведомство.

В субботу в 12:45 по местному времени на путях необщего пользования ООО "Эльга-Транс" на территории Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. По предварительным данным прокуратуры, погибли два работника локомотивных бригад, один травмирован. При этом по данным СКР, приводившимся рангее, пострадали два человека человек из числа локомотивной бригады, двое погибли.

Как сообщалось, дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. Также сообщалось, что Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту столкновения.