Крым обновил антирекорд по суточному приросту COVID пятый раз подряд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Крыму случаев коронавируса достигло 409, что стало пятым антирекордом подряд и седьмым за восемь дней.

"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во вконтакте в субботу.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Ранее антирекорд обновился шесть раз - 10, 11, 13, 14, 15 и 16 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 55 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.