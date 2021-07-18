Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следователи завершают работу на месте столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области, рассматривается четыре версии произошедшего, в том числе ошибки в управлении локомотивами.

"Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования, потеря контроля за управлением одним из локомотивов", - сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Ранее собственник угольного разреза сообщил "Интерфаксу", что причиной столкновения поездов мог стать сердечный приступ машиниста.

Следственная группа завершает осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, допрашивается широкий круг свидетелей.

Установлено, что один из составов шел порожним, вагоны другого были нагружены углем.

Как сообщалось, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак-Эльга на путях необщего пользования. Авария стала причиной гибели четырех человек, еще трое пострадали, они находятся на лечении в больнице города Зея.

Железнодорожная ветка используется для транспортировки угля с Эльгинского месторождения - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля.