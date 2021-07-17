Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

По уточненным данным, столкновение привело к сходу с рельсов девяти вагонов

Архивное фото Фото: Иван Шаповалов/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Причиной столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области мог стать сердечный приступ машиниста, сообщили "Интерфаксу" в компании "А-Проперти" (собственник Эльгинского комплекса).

"Двое раненых доставлены в Верхний Улак и ожидают санавиацию. Спасательные работы ведутся. Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ машиниста. В настоящее время идет работа по устранению аварии", - отметили в компании.

Также в "А-Проперти" уточнили, что столкновение привело к сходу с рельсов не 90 вагонов, как сообщили ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре, а девяти. "Авария произошла в труднодоступном месте, очень плохая связь. Не исключаем того, что при передаче информации человек, который ее принимал, мог не расслышать", - ответили на это в прокуратуре.

"Эльгауголь" приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Компания окажет семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь, в том числе материальную", - отмечается в сообщении.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак-Эльга на путях необщего пользования. По данным следствия, два человека из числа локомотивной бригады погибли, двое пострадали. Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, где спасатели с медиками пересели на автомобили. Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту аварии.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году. В 2020 году новым собственником 100% Эльгинского комплекса стала "А-Проперти" Альберта Авдоляна: весной компания выкупила 51% в проекте у "Мечела" за 89 млрд рублей, а в декабре реализовала опцион на покупку оставшихся 49% у Газпромбанка за 45 млрд рублей. В апреле структура "Ростеха", ООО "РТ-Развитие бизнеса", получила 5% в Эльгинском угольном комплексе. ООО "Эльгауголь" - операционная компания, владеет лицензией на право пользования недрами Эльгинского месторождения.