Власти Самарской области запретили танцполы и корпоративы из-за COVID

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство Самарской области вводит ограничения в регионе в связи с распространением коронавируса, сообщает в понедельник областной оперативный штаб в соцсетях.

"Запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. Запрещаются корпоративы. Закрываются зоны фудкортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды навынос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа МФЦ, салонов красоты и парикмахерских будет организована только по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных групп граждан. На предприятиях, которые охватили вакцинацией 60% сотрудников, вводятся паспорта коллективного иммунитета. Первую вакцинацию необходимо провести до 7 августа, вторую - до 1 сентября.