Роспотребнадзор не заметил последствий фольклориады в Башкирии для COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Всемирная фольклориада, которую провели в Башкирии с 3 по 10 июля, пока не осложнила ситуацию с коронвирусом в республике, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак.

По ее словам, во время фольклориады было проверено 4 418 человек с подозрением на COVID-19 и их контактных лиц, у 28 человек нашли возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

"Все коллективы, где были выявлены больные, не допущены до мероприятий, были госпитализированы, и контактные изолированы в обсерваторе", - добавила Казак.

Ранее сообщалось, что из-за выявления заразившихся от участия в Фольклориаде отстранили коллектив из Узбекистана и московский танцевальный коллектив "Гжель".

В Фольклориаде в Башкирии приняли участие коллективы из 37 стран, всего около 1100 артистов. Они ежедневно выступали в Уфе и 22 муниципалитетах республики.

Всемирная фольклориада - это главное мероприятие международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF), проводится каждые четыре года. В мероприятии принимают участие национальные секции 68 государств, входящих в CIOFF.