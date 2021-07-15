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Кинофестиваль "Зеркало" отложен и пройдет в формате COVID free

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцатый Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в этом году позднее ранее намеченной даты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

"Изначально фестиваль планировали провести с 23 по 29 июля, однако из-за сложившейся эпидемиологической обстановки мероприятие вынуждены отложить. Новые даты организаторы объявят дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинофестиваль одним из первых в России пройдет в формате COVID free. Мероприятия форума в этом году гарантированно смогут посетить зрители, прошедшие полный курс вакцинации. Более подробно о формате фестиваля организаторы расскажут позднее.

Основная программа киносмотра останется той, что планировалась изначально. В программу "Зеркала", помимо международного конкурса, войдут традиционный "Тарковский контекст", программа российского кино "Свои", форум современной авторской анимации и авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой "Костюм в кино".

С 2021 года на "Зеркале" появится новая программа специальных событий "Планета Тарковского", которая будет посвящена смежным искусствам: литературе, музыке, театру, современному искусству. Также продолжат работу образовательные программы: кампус документального кино "Юность" и мастерская анимации.

Зеркало Ивановская область коронавирус

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