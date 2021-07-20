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ЦВО направит миротворцев и спецназ на учения в Узбекистан

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Узбекистане, неподалеку от границы с Афганистаном, с 30 июля по 10 августа пройдут совместные учения с участием 1500 военных из Узбекистана и России, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

С российской стороны в них примут участие военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО, уточнили в пресс-службе.

Практические действия будут проведены в Сурхандарьинской области, на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном. В них задействуют около 200 единиц военной техники, в том числе авиацию.

Цель учений - отработка вопросов обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

С 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдут совместные учения с участием военных из России, Узбекистана и Таджикистана. Российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.

США и их союзники по НАТО начали выводить войска из Афганистана, одновременно талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) берут под контроль все больше афганских территорий.

Узбекистан Термез ЦВО Афганистан Таджикистан Талибан США

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