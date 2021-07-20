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В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для журналистов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии включило работников СМИ в перечень подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

"В постановлении "О проведении профилактических прививок отдельным гражданам по эпидемическим показаниям" (...) дополнить: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в СМИ, в том числе телевидении, радио, электронных средствах массовой информации и др.", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщалось, с 15 июля в КБР введены обязательные профилактические прививки против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, работающих с населением. Обязательная вакцинация была введена для работников "в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов", говорилось в соответствующем постановлении.

Также в число лиц, подлежащих обязательной вакцинации, вошли работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки.

Кроме того, в КБР в обязательном порядке будут провакцинированы госслужащие, муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября 2021 года.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Кабардино-Балкария Коронавирус Роспотребнадзор

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