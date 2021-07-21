В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в Дагестане для отдельных категорий граждан, в том числе работающих в сфере услуг и перевозок, сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, у индивидуальных предпринимателей, в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Николая Павлова.

Обязательной вакцинации также подлежат работники ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий; детских развлекательных центров, детских лагерей; театров, кинотеатров, концертных залов и др.

Первый компонент вакцины сотрудники из вышеупомянутых отраслей должны получить до 9 августа, второй - до 30 августа, говорится в постановлении.