"АвтоВАЗ" продлит на час рабочие смены осенью

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 6 сентября по 31 ноября на час продлит рабочие смены в производственных подразделениях, сообщил представитель концерна.

"Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план", - добавил он, не назвав абсолютных цифр плана.

Дополнительное рабочее время будет оплачиваться в двойном размере, заверил он.

"АвтоВАЗ" в первом полугодии 2021 года продал 200 219 машин Lada (+14,9% к 2019 году и +51% к 2020 году). Доля рынка бренда выросла год к году на 2,2 п.п. и составила 23%, что, компания назвала лучшим результатом за последние десять лет.

По итогам первого полугодия концерн спрогнозировал, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2021 года могут превысить докризисный уровень 2019 года и составить более 1,8 млн штук. Такая оценка оптимистичнее текущего прогноза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за январь-июнь 2021 года в России продали 870 749 автомобилей (+5,1% к 2019 году и +36,9% к 2020 году). На фоне положительных результатов полугодия ассоциация повысила годовой прогноз рынка, допустив его рост к 2020 году на 9,8%, до 1,756 млн единиц.

Весной и летом 2021 года "АвтоВАЗ" вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками деталей. Чтобы наверстать упущенное, в июле компания запланировала для определенных производственных линий рабочие субботы, однако из в итоге так и не ввели. С 26 июля до 15 августа на предприятии объявлен корпоративный отпуск.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).