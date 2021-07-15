Источник узнал об отмене второй рабочей субботы на "АвтоВАЗе"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" отменил назначенную ранее на 17 июля рабочую субботу, теперь этот день будет выходным для всех производственных линий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Компания ранее объявила, что субботы 3, 10 и 17 июля будут рабочими для дневных смен производственных линий №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), а 3 и 17 июля - для производственной линии №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray). Однако смену 10 июля для линий №3 и №5 пришлось отменить из-за дефицита комплектующих.

Таким образом, "АвтоВАЗ" доработает до корпоративного отпуска, который пройдет с 26 июля по 15 августа, без шестидневок.

Весной и летом 2021 года предприятие вводило вынужденные простои из-за перебоев с поставками деталей. Шестидневные рабочие недели вводились, чтобы наверстать упущенное.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).