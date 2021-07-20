Все мусоровозы в РФ к 2022 г. подключат к системе наблюдения за движением отходов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор (РЭО) в текущем году создаст функционал электронной системы наблюдения за движением твердых коммунальных отходов (ТКО) в РФ; к 2022 году к системе будут подключены все 18 тыс. мусоровозов в стране, сообщили представители публичной-правовой компании РЭО.

"Мы уже функционал по прослеживаемости в рамках электронной системы наблюдения за движением отходов в России создадим в этом году. В этом же году начнем подключать мусоровозы так, чтобы система полноценно заработала. Но обеспечить присутствие в системе всех 18 тыс. мусоровозов - это задача следующего года", - сказал замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, разработка системы учета ТКО позволит собирать данные об отходах "воедино" и на государственном уровне осуществлять контроль за их перемещением.

В свою очередь замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров в ходе пресс-конференции сообщил, что в настоящее время система содержит информацию об объектах инфраструктуры, деятельности работы региональных операторов, о маршруте транспортировки ТКО. "К этой системе в рамках единой информационной системы по учету ТКО будут добавлены данные телеметрии датчиков ГЛОНАСС и данные с весового контроля объектов инфраструктуры. Совокупность этих данных позволит проследить транспортировку ТКО от начала их образования до момента нахождения их на объектах инфраструктуры", - сказал Буров.

Он добавил, что электронная система наблюдения за движением отходов надежна и безопасна. "Есть 676 постановление Минцифры, которое четко регулирует систему о вводе в эксплуатацию, сейчас уже есть техническое задание, которое отвечает всем текущим требованиям в рамках законодательства, требованиям информационной безопасности и сохранения данных, которые находятся в информационной системе. Данные будут под надежной защитой", - отметил замгендиректора РЭО по цифровизации.

Кроме того, Макрушин в ходе пресс-конференции сообщил, что наиболее действенной и эффективной мерой по борьбе с нелегальными перевозками отходов является направление такого транспортного средства на штрафную стоянку. "Если эта проблема повторяется - возможно вводить такую меру как конфискация самого транспортного средства, которое используется для незаконной перевозки отходов", - добавил он.

В апреле текущего года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главам Минприроды, Росприроднадзора и РЭО разработать механизм контроля за транспортировкой ТКО. По ее словам, система контроля за транспортировкой отходов призвана повысить прозрачность отрасли и сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов.

Реформа обращения с ТКО в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. На текущий момент реформа запущена в 81 субъекте РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые приступят к этой работе в 2022 году.

Оператором федерального проекта по ТКО выступает РЭО.