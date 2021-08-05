В Совбезе заявили о росте числа несанкционированных свалок в РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число несанкционированных свалок в России продолжает расти, заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Абелин.

"Удельный вес не соответствующих санитарным требованиям полигонов отходов остается достаточно высоким и составляет порядка 27%. При этом ежегодно более чем на 30% растет количество несанкционированных свалок", - сказал Абелин журналистам в четверг.

По его словам, в стране продолжается реализация мероприятий по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение в два раза объема отходов, направляемых на полигоны, и 100% сортировку отходов. "Президентом России поставлены задачи по снижению в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, а также по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическому оздоровлению водных объектов", - сказал он.

Он заявил, что также остро стоит вопрос рекультивации земель. "Сохраняются высокие темпы деградации земель и снижения плодородия почв в результате ветровой и водной эрозии, подтопления и заболачивания, засоления, опустынивания, загрязнения химическими веществами и тяжелыми металлами", - сказал помощник секретаря СБ РФ.