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Абрамченко сравнила Россию с Мексикой по уровню переработки отходов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В России в настоящее время до 90% твердых коммунальных отходов (ТКО) отправляется на мусорные полигоны и подлежит захоронению, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии, отправляя на полигоны до 90% отходов", - сказала Абрамченко в интервью газете "Аргументы и факты" в понедельник.

Вице-премьер напомнила, что в России к 2030 году планируется сократить объем захоронений отходов в два раза, а также перейти к их полной сортировке, переработке вторичных материальных ресурсов и их использованию в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Также Абрамченко сообщила, что в РФ реализована первая часть реформы по обращению с ТКО, или "мусорной реформы". "Созданы региональные схемы обращения с отходами, отобраны регоператоры, установлены тарифы", - сказала вице-премьер.

"Теперь предстоит реализовать вторую часть (реформы), с которой мы пока отстаем, - строительство объектов по сортировке и утилизации мусора", - отметила Абрамченко.

"Разработан акт правительства по новым мерам поддержки компаний, которые будут вкладывать инвестиции в строительство таких объектов, а также завершаем подготовку акта для строящихся объектов в труднодоступных зонах. Несмотря на то, что он пока не работает, во время пандемии были введены в эксплуатацию 37 объектов. Реформа идет", - добавила она.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

"Мусорная реформа" была запущена в 81 субъекте, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые приступят к этой работе в 2022 году. В стране начали работать 178 региональных операторов.

Виктория Абрамченко

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