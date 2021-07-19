Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Абрамченко сообщила, что раздельным сбором мусора занимаются 25% россиян

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сейчас раздельным сбором мусора занимается 25% населения России, 13 регионов лидируют по уровню раздельного сбора отходов, реди них - Московская, Нижегородская и Тюменская области, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сказала это на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

Также в число лидеров по охвату населения раздельным сбором отходов входят Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Вице-премьер сообщила, что в 2021 году правительство выделит регионам 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

"Всего закуплено 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тысяч контейнеров", - добавила она.

Также правительство планирует расширение мер поддержки отрасли с помощью Российского экологического оператора (РЭО). "(Среди мер поддержки) - субсидирование до 25% от стоимости лизинга оборудования, мусоровозов, контейнеров и фандоматов для раздельного сбора тары и упаковки", - сообщила Абрамченко.

Кроме того, по словам вице-премьера, планируется внедрение нового механизма поддержки некоторых регионов страны по принципу "строим сами". В рамках этого механизма силами РЭО за счет федерального бюджета будут построены новые объекты инфраструктуры (для раздельного сбора отходов) и передаст их в собственность субъектов России. "Пилотное применение данной меры запланировано в Республиках Дагестан и Крым, Севастополе и Архангельской области", - сообщила Абрамченко.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. "Мусорная реформа" была запущена в 81 субъекте, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые приступят к этой работе в 2022 году.

Виктория Абрамченко правительство Московская область Тюменская область Нижегородская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Начались клинические испытания вакцины ФМБА от COVID-19

Начались клинические испытания вакцины ФМБА от COVID-19

Росавиация снова отказала авиакомпаниям в допусках к рейсам на курорты Египта

Росавиация снова отказала авиакомпаниям в допусках к рейсам на курорты Египта

Минпромторг предложил не запрещать одноразовый пластик

Минпромторг предложил не запрещать одноразовый пластик
Пандемия коронавируса

Разрабатываемый в РФ биочип для выявления COVID не будут вживлять в организм

Путин и Алиев обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Алиев обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Песков усомнился во влиянии дела Baring Vostok на инвестиционный климат в РФ

Дело Baring Vostok

Суд 2 августа огласит приговор по "делу Baring Vostok"

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

Дело Baring Vostok

Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу

Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');