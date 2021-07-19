Абрамченко сообщила, что раздельным сбором мусора занимаются 25% россиян

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сейчас раздельным сбором мусора занимается 25% населения России, 13 регионов лидируют по уровню раздельного сбора отходов, реди них - Московская, Нижегородская и Тюменская области, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сказала это на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

Также в число лидеров по охвату населения раздельным сбором отходов входят Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Вице-премьер сообщила, что в 2021 году правительство выделит регионам 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

"Всего закуплено 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тысяч контейнеров", - добавила она.

Также правительство планирует расширение мер поддержки отрасли с помощью Российского экологического оператора (РЭО). "(Среди мер поддержки) - субсидирование до 25% от стоимости лизинга оборудования, мусоровозов, контейнеров и фандоматов для раздельного сбора тары и упаковки", - сообщила Абрамченко.

Кроме того, по словам вице-премьера, планируется внедрение нового механизма поддержки некоторых регионов страны по принципу "строим сами". В рамках этого механизма силами РЭО за счет федерального бюджета будут построены новые объекты инфраструктуры (для раздельного сбора отходов) и передаст их в собственность субъектов России. "Пилотное применение данной меры запланировано в Республиках Дагестан и Крым, Севастополе и Архангельской области", - сообщила Абрамченко.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. "Мусорная реформа" была запущена в 81 субъекте, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые приступят к этой работе в 2022 году.