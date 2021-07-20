Российский истребитель Checkmate может одновременно атаковать до 6 целей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый российский легкий истребитель Checkmate может одновременно атаковать до шести воздушных, наземных или морских целей, следует из его презентации.

"В минимальной комплектации радар с активной фазированной решеткой позволяет одновременно атаковать до шести целей, даже в условиях сильных электронных помех", - говорится в презентации нового самолета на авиасалоне МАКС-2021 во вторник.

"Самолет может применять полный спектр вооружения и эффективно бороться любыми воздушными, наземными морскими целями и наиболее совершенными системами ПВО", - отмечается в презентации.

В ней также сообщается, что Checkmate был создан в рекордно короткие сроки уже готов к началу испытаний. Отмечается, что истребитель имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что новый легкий истребитель Checkmate сможет нести все вооружение Су-57.

"Внутрифюзеляжное размещение, а мы говорим, что здесь самые большие отсеки для самолётов такого типа, позволяет разместить всю номенклатуру авиационных средств поражения, которые используются на самолетах пятого поколения Су-57", - сказал Слюсарь на презентации самолета на МАКС-2021.

Checkmate "сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", сообщил "Ростех".

Первый полет истребителя ожидается в 2023 году, "2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", отмечается в презентации.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый истребитель Checkmate будет максимально унифицирован с самолетами Су-57 и Су-35.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, будет стоить $25-30 млн.

Во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что новый российский истребитель Checkmate ориентирован на африканский, вьетнамский и индийский рынки, спрос на него оценивается в 300 машин. Также Борисов сообщил "Интерфаксу", что РФ имеет якорного заказчика на Checkmate, он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

Также Чемезов сообщил "Интерфаксу", что Минобороны РФ станет заказчиком Checkmate.

Новый легкий истребитель Checkmate пятого поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.

Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя составит 3 тыс. км.