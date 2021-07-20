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Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35
Фото: презентация Ростеха

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Стоимость летного часа нового российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз меньше, чем у американского F-35, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Важное преимущество нового самолета - низкая стоимость летного часа. Это зачастую решающий момент для успеха на рынке. У нас она прогнозируется на уровне примерно в семь раз меньше, чем у такого самолета, как F-35, и сравнима со стоимостью летного часа Gripen NG. При этом, боевые возможности у ЛТС "Checkmate" существенно выше последнего", - сказал Слюсарь в интервью "Интерфаксу".

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По его словам, самолет также "обладает малой заметностью, уникальными характеристиками бортового оборудования, выдающейся для самолетов своего класса дальностью, скоростью, грузоподъемностью".

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что стоимость самолета оценивается в 25-30 млн долларов.

Новый легкий истребитель Checkmate пятого поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета главе государства.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя пятогого поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.

Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя составит 3 тыс. км.

Checkmate ОАК МАКС-2021

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