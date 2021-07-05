Устроившему стрельбу в Казани студенту продлили арест до 11 октября

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 11 октября продлил арест Ильназу Галявиеву, который обвиняется в вооруженном нападении на гимназию и убийстве девяти человек в Казани. О продлении ареста просило следствие, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По версии следствия, 11 мая 19-летний студент колледжа Галявиев пришел с огнестрельным оружием в гимназию № 175, где раньше учился, и открыл стрельбу. Погибли семь школьников и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК).

15 июня в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что подозреваемого доставили в столицу для психиатрической экспертизы. В казанском СИЗО он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на охранников и к самоубийству, за ним установлен строгий надзор.