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Устроившему стрельбу в Казани студенту продлили арест до 11 октября

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 11 октября продлил арест Ильназу Галявиеву, который обвиняется в вооруженном нападении на гимназию и убийстве девяти человек в Казани. О продлении ареста просило следствие, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Нападения в школах

По версии следствия, 11 мая 19-летний студент колледжа Галявиев пришел с огнестрельным оружием в гимназию № 175, где раньше учился, и открыл стрельбу. Погибли семь школьников и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК).

15 июня в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что подозреваемого доставили в столицу для психиатрической экспертизы. В казанском СИЗО он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на охранников и к самоубийству, за ним установлен строгий надзор.

Казань Москва Ильназ Галявиев Басманный суд

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