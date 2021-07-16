"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada в Казахстане

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент "АвтоВАЗа" Николя Мора дали старт совместному производству автомобилей Lada на заводе "СарыаркаАвтоПром". Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей Lada: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta. Производство автомобилей Lada Granta включает в себя мелкоузловой метод (CKD) с применением операций по покраске автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам рабочей поездки заместителя премьер-министра Романа Скляра в Кустанайскую область, где находится завод.

Ранее сообщалось, что на предприятии "СарыаркаАвтоПром", входящем в казахстанскую группу компаний "Аллюр" (AllurGroup), планируется произвести около 9 тыс. автомобилей Lada в 2021 году.

В конце марта сообщалось, что "АвтоВАЗ" сменил индустриального партнера с АО "Азия Авто" в Усть-Каменогорске на завод "СарыаркаАвтоПром" компании "Аллюр" в Кустанае и возобновил в тестовом режиме производство автомобилей Lada в Казахстане. Ранее СМИ сообщали, что в связи с проблемами предыдущего индустриального партнера "АвтоВАЗа" в Казахстане осенью 2020 года был приостановлен выпуск моделей Lada на мощностях АО "Азия Авто".

В 2020 году в Казахстане было продано почти 17,5 тыс. автомобилей Lada.

АО ГК "Аллюр" является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО "СарыаркаАвтоПром", официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, Chevrolet, производителем Niva Chevrolet, UAZ, MAN на территории республики. Выпускает легковые, коммерческие автомобили и автобусы.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).