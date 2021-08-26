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В Москве задержаны подозреваемые организаторы ячейки "Свидетелей Иеговы"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве следователи управления по Юго-Западному округу задержали троих подозреваемых в организации ячейки запрещенной экстремистской организации, сообщили в СК. Им предъявлены обвинения, но мера пресечения еще не определена.

Уголовное дело было возбуждено по материалам о деятельности в столице "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", который ранее Верховный суд признал экстремистским.

По версии следствия, с сентября 2017 года по апрель 2020 года, группа людей, зная о запрете этой организации, организовала в Москве работу местной ячейки центра.

"Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе города Москвы, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Кроме того, организаторы проводили по видеосвязи онлайн собрания, а также склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов РФ для участия в запрещённом религиозном движении", - отметили в СК.

У организаторов и участников группы провели обыски, при которых изъяли компьютерную технику, электронные устройства, большое количество экстремистской литературы и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Москва ЮЗАО СКР Свидетели Иеговы

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