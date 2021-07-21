Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам

Но нужно убеждать граждан в необходимости привиться, отметил глава государства

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россиянам нельзя навязывать вакцинацию от коронавируса, но нужно убеждать их в необходимости прививки и подробно разъяснять возникающие в связи с этим вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Путин также поручил "подробно и квалифицировано разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации".

При этом он отметил, что "в большинстве своем люди понимают: прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких".

"Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять", - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что "люди очень тяжело переживают эту эпидемию; на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней - особая ответственность".

По словам Путина, в вопросе борьбы с коронавирусом в России "очень все непросто".

"Конечно, понятно, что люди устали. Почти никого не обошла эта беда... Понятно, что эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем", - добавил он.

При этом президент заметил, что такая ситуация складывается и в других странах.