Путин привился "Спутником V"

Президент напомнил, что он против обязательной вакцинации

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, и был против этой меры и раньше. Он сказал это на большой пресс-конференции 30 июня, отвечая на просьбу разъяснить "неразбериху" с санитарными требованиями. Также он впервые раскрыл, чем привился сам.

Глава государства сослался на закон 1998 года, который предусматривает обязательную вакцинацию от ряда заболеваний в соответствии с общенациональным календарем. По словам Путина, правительство предложило Госдуме внести прививку от COVID-19 в этот календарь, однако "депутаты это не поддержали".

В тяжелой эпидемиологической ситуации это же закон дает властям регионов право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, чем некоторые из них сейчас и пользуются. Президент подытожил, что все решения соответствуют закону, и никакой неразберихи в связи с этим нет.

Сам он признался, что привился "Спутником V". По его словам, его просили не называть выбранный им препарат, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж вокруг него, однако он решил об этом рассказать с учетом поступающих вопросов.

На момент вакцинации президента в обороте были "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", напомнил Путин. Он похвалил оба препарата, особо отметив "продвинутость" "ЭпиВакКороны" и отсутствие побочных эффектов от нее. Сам он, ориентируясь на знакомых, и с учетом того, что "Спутник V" защищает от заражения на более долгий срок, выбрал именно вакцину производства Центра имени Гамалеи.

Президент добавил, что "Спутником V" прививают военных, а он все же является верховным главнокомандующим. Демонстрацию вакцинации он назвал излишним, пошутив: "Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?"

Путин также отметил, что все четыре российские вакцины хороши и не имеют таких побочных эффектов, которые могут давать западные препараты: "Слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer".

Законопроект № 1179765-7 о включении прививки от коронавируса в национальный календарь обязательных профилактических прививок правительство внесло в Госдуму в конце мая. 8 июня он прошел первое чтение. После этого Госдума его отложила.

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