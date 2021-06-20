Путин подчеркнул необходимость наращивания темпов вакцинации

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России необходимо наращивать темпы вакцинации, разработка новых вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса продолжается, заявил президент страны Владимир Путин.

"Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть. Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением медработников с их профессиональным праздником.

Глава государства подчеркнул, что "борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Её ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи".

"В этой непростой ситуации слаженно, чётко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надёжно действует каждый из вас", - сказал Путин, обращаясь к медикам.

Президент России также сообщил, что на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.