Памфилова назвала абсурдным иск "Яблока" из-за отмены трансляций с участков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии назвала абсурдным и безответственным иск, который партия "Яблоко" направила в Верховный суд из-за изменения порядка видеонаблюдения на предстоящих в сентябре выборах.

16 июля ЦИК утвердил новый порядок видеонаблюдения за выборами, который предусматривает круглосуточную видео- и звукозапись с участков во все три дня голосования, но без ее трансляции в свободном доступе. Предполагается, что просмотр трансляций будет доступен только в центрах наблюдения за выборами, для непосредственных участников процесса.

"Как вы знаете, партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах (...). Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственный, но и в какой-то степени подленький", - сказала Памфилова.

"По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей. Представьте себе - миллиард на удовлетворение простого любопытства диванных наблюдателей. Трехсуточная трансляция по всей стране обошлась бы гораздо дороже. Готовы ли наши избиратели, в том числе и "Яблоко", пустить такие средства на виртуальный ветер?" - продолжила она.

По ее словам, ЦИК предложил оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить доступ к трансляции участникам избирательного процесса и всем заинтересованным гражданам.

Памфилова подчеркнула, что видеонаблюдение на предстоящих выборах охватит "беспрецедентно большое количество избирательных участков": "Их объем увеличивается практически в 15 раз".

Иск к ЦИК в Верховный суд 20 июля подал председатель "Яблока" Николай Рыбаков. Он попросил суд признать незаконным изменение порядка видеонаблюдения на предстоящих выборах.

16 июля зампред ЦИК Николай Булаев объяснял, что было принято решение обеспечить видеотрансляцию только для прямых участников избирательного процесса, а все заинтересованные граждане смогут наблюдать за процессом голосования в режиме онлайн в центрах наблюдения. В тот же день Памфилова сказала, что так ЦИК "оптимизирует" процесс видеонаблюдения на выборах, делает его "адресным и ответственным". В комиссии не будут против, если регионы наладят видеотрансляцию с участков за свои средства, добавила она.