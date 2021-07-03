Явлинский не будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский принял решение не баллотироваться в депутаты Госдумы, сообщили в партии.

Отмечается, что он примет активное участие в избирательной кампании.

Ранее во время предвыборного съезда партии "Яблока" Явлинский сообщил, что федеральная часть списка партии на выборах в Госдуму может состоять из одного человека - председателя партии Николая Рыбакова.

Согласно закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.