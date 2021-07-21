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Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ

Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ
Сотрудник МЧС России во время ликвидации природного пожара в Якутии
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обстановка с лесными пожарами на территории России остается сложной, прогноз развития ситуации - неблагоприятный, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава МЧС пояснил, что текущий пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами - отсутствие осадков отмечается даже в тех районах, для которых засуха не характерна.

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При этом с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории России возникло около 11 тыс. очагов лесных пожаров. В сравнении с прошлым годом, по словам Зиничева, произошло сокращение очагов пожаров и их площадей на 4% и 17% соответственно.

Он отметил, что наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, где действует 208 очагов пожаров. Такой же непростой, по словам Зиничева, остается ситуация в Карелии.

В свою очередь Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе его запланированной поездки на Дальний Восток провести совещание по ситуации с лесными пожарами. Российский лидер напомнил об идее передать на федеральный уровень полномочия в области лесохозяйственных отношений от регионов с небольшой плотностью населения, но с большой площадью лесов.

Обращаясь к Мишустину, Путин поручил подумать над этим вопросом и сделать соответствующие предложения.

Кроме того глава Якутии Айсен Николаев обратился к президенту РФ с просьбой направить дополнительную технику для тушения лесных пожаров в республике.

Глава региона предложил сделать такие поставки в рамках программ развития Дальнего Востока, о чем он уже предварительно обсуждал с вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
МЧС Евгений Зиничев

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