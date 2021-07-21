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Искусственные дожди вызвали для тушения пожаров в Якутии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авиалесоохрана в трех районах Якутии вызвала искусственные дожди, которые должны помочь потушить лесные пожары в регионе, сообщает в среду оперативный штаб Республики Саха (Якутия).

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"Для проведения работ Авиалесоохрана задействует специальный самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды и в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения", - говорится в сообщении.

Искусственные осадки вызвали в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. В оперштабе отметили, что в ближайшие дни в Якутии ожидаются и естественные дожди.

По данным пресс-службы правительства региона на среду, в республике полыхают 208 природных пожаров, из которых тушатся 67, остаются локализованными - 10, за сутки ликвидировано - 14. За сутки возникли 19 пожаров. С огнем борются свыше 2 тысяч человек, задействована 291 единица техники.

Как сообщалось, в минувшие сутки авиация МЧС и Минобороны России работала в западных районах Якутии. Самолет-амфибия "Бе-200" сбросил на горящие леса около 708 тонн воды, а воздушное судно министерства обороны Ил-76 - 252 тонны в Сунтарском и Ленском районах.

Якутия

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