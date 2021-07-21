Более 36 тыс. га леса горит в Иркутской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лесоохрана за сутки потушила семь лесных пожаров в Иркутской области на общей площади 10,2 га, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Кроме того, локализовано одно вновь обнаруженное возгорание на площади 4 га в Тайшетском районе. Из ранее зарегистрированных в локализованном состоянии на утро 21 июля перешло пять пожаров в Бодайбинском районе, два - в Усть-Удинском, по одному в Катангском, Киренском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Чунском районах. Общая площадь этих очагов составляет 8,2 тыс. га. По данным на среду, действует восемь вновь обнаруженных возгораний на общей площади 28,1 га: по два - в Катангском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Чунском районах.

"Кроме того, обнаружен и действует лесной пожар на площади 5 га на землях Министерства обороны РФ в Чунском районе. В лесном фонде также действуют 17 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 28,2 тыс. га: 14 - в Катангском районе, два - в Нижнеилимском, один - в Киренском районе", - говорится в сообщении.

Причиной всех 17 обнаруженных 20 июля возгораний считаются грозы. Таким образом, в общей сложности в Иркутской области сейчас горит 36,4 тыс. га леса.