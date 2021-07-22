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Twitter оштрафован в РФ еще на 5,5 млн руб.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал Twitter виновным в отказе удалять запрещенный в РФ контент.

По факту двух административных правонарушений компании назначено наказание в виде штрафов на общую суммы 5,5 млн рублей.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Twitter с начала этого года, составила 33,4 млн рублей.

Компания признана виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за это правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Соцсети и запрещенный контент

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Twitter, Google, Facebook, Telegram, TikTok и Mail.ru с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. За допущенные нарушения закона компании оштрафованы на миллионы рублей.

Роскомнадзор с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

По информации РКН, Twitter до сих пор не удалила около 490 материалов, признанных в РФ запрещенными. Также, отметили в Роскомнадзоре, неудовлетворительно осуществляется удаление запрещённого контента и другими соцсетями.

Twitter

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