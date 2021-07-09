Twitter обжаловал штрафы в 19 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Twitter оспорил в апелляционной инстанции штрафы в 19 млн рублей, назначенные ему мировым судьей в Москве за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

"В суд поступили шесть апелляционных жалоб на постановления мирового судьи в отношении компании Twitter. Еще одна жалоба поступила на протокол в отношении TikTok", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, судебные заседания пройдут 4 августа.

27 мая мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Twitter виновным в совершении шести административных правонарушений. Организации был назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей.

Тогда же за неудаление запрещенного контента был оштрафован и TikTok на 1,5 млн рублей.

В марте соцсеть Twitter уже получила 8,9 млн рублей штрафов за аналогичные правонарушения, TikTok также был оштрафован на 2,6 млн рублей.

Если апелляционная инстанция откажет в жалобах компании, то Twitter и TikTok придется в общей сложности выплатить за нарушение российского законодательства 27,9 млн и 4 млн рублей соответственно.

Кроме того, 28 июля суд рассмотрит аналогичные жалобы на выписанные Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ удалять запрещенный контент.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

По информации РКН, соцсеть Twitter, чей трафик в России замедляется с 10 марта, до сих пор не удалила 490 материалов, признанных в РФ запрещенными. Запрещенный контент не торопятся удалять и другие соцсети.