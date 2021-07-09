Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Twitter обжаловал штрафы в 19 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Twitter оспорил в апелляционной инстанции штрафы в 19 млн рублей, назначенные ему мировым судьей в Москве за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

"В суд поступили шесть апелляционных жалоб на постановления мирового судьи в отношении компании Twitter. Еще одна жалоба поступила на протокол в отношении TikTok", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, судебные заседания пройдут 4 августа.

27 мая мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Twitter виновным в совершении шести административных правонарушений. Организации был назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей.

Тогда же за неудаление запрещенного контента был оштрафован и TikTok на 1,5 млн рублей.

В марте соцсеть Twitter уже получила 8,9 млн рублей штрафов за аналогичные правонарушения, TikTok также был оштрафован на 2,6 млн рублей.

Если апелляционная инстанция откажет в жалобах компании, то Twitter и TikTok придется в общей сложности выплатить за нарушение российского законодательства 27,9 млн и 4 млн рублей соответственно.

Кроме того, 28 июля суд рассмотрит аналогичные жалобы на выписанные Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ удалять запрещенный контент.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

По информации РКН, соцсеть Twitter, чей трафик в России замедляется с 10 марта, до сих пор не удалила 490 материалов, признанных в РФ запрещенными. Запрещенный контент не торопятся удалять и другие соцсети.

Twitter Зульфия Гуринчук Москва Таганский суд

Новости по теме

Новости

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что привитые от COVID не распространяют вирус

Пандемия коронавируса

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID
Пандемия коронавируса

Первым компонентом COVID-вакцины в РФ привили около 30 млн человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');