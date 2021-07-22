Facebook и Telegram оштрафованы на 6 и 11 млн рублей

У Facebook c начала года набежало штрафов на 49 млн рублей, у Telegram - на 26 млн рублей.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил Facebook и Telegram очередные крупные штрафы за отказ компаний удалять запрещенный в России контент.

"Фейсбук Инк. (Facebook lnc) признан виновным в совершении двух административных правонарушений, Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении трех административных правонарушений. Им назначено наказание в виде штрафов на общие суммы 6 млн и 11 млн рублей соответственно", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Она добавила, что представители компаний в суд не пришли, дело рассмотрели без них.

С начала года Facebook оштрафовали в общей сложности на 49 млн рублей, Telegram - на 26 млн рублей.

22 июля компании были признаны виновными по ч.2 и по ч.4 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена российскими законами). Наказание за онарушение по части 1 статьи 13 41 предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, по второй части этой статьи - от 3 до 8 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях. Претензии к компаниям также связаны с неудалением контента о самоубийствах, наркотиках и детской порнографии, а также к отказу локализовать данные российских пользователей на территории России.