РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия входит в пятерку стран, направляющих в Twitter больше всего запросов на удаление контента, говорится в отчете компании о транспарентности (transparency report) за второе полугодие 2020 года.

Согласно отчету компании, 94% мирового объема юридических требований об удалении контента приходится на пять стран (в порядке убывания): Япония (16 649), Индия (6 971), Россия, затем идут Турция и Южная Корея.

С 1 июля по 31 декабря 2020 года от России в Twitter поступил 6 351 запрос на удаление информации, что меньше, чем за предыдущие 6 месяцев, когда таких требований было 8 949. Всего с января 2012-го по конец 2020 года в адрес компании от России поступили 36,8 тыс. требований об удалении, касающиеся 37,8 тыс. аккаунтов. За это время Twitter предпринял действия по удалению информации в 27,2% случаев, для сравнения по японским запросам этот показатель составляет 31,6%, у Индии всего 12,4%.

Всего за II полугодие 2020 года компания Twitter получила 38 524 юридических требования на удаление контента с указанием 131 933 учетных записей. "Мы скрыли или иным образом удалили часть или весь указанный контент в ответ на 29% от этих требований, всего 11 091 материал", - уточняет компания. Несмотря на снижение в 9% в сравнении с предыдущим периодом числа запросов на удаление контента, они касались наибольшего количества аккаунтов, чем было ранее за любой отчетный период, отмечает Twitter.

В компании обратили внимание на рост требований об удалении информации из аккаунтов журналистов, подлинность учетных записей которых подтверждена.

"Верифицированные аккаунты 199 журналистов и медиа со всего мира стали предметом 361 юридического запроса на удаление информации, что на 26% больше, чем в предыдущем отчетном периоде", - говорится в блоге компании.

Больше всего запросов на предоставление информации, по данным Twitter, приходят из Индии (25% от мирового объема запросов, касающиеся 15% от общего числа указанных в запросах аккаунтов), на втором месте - США (22% по миру). Вместе с тем США направило администрации соцсети 34% от общего объема срочных запросов на информацию, за ней следует Япония (17%) и Южная Корея (16%).

"По возможности, мы уведомляем пользователя, когда получаем эти запросы. Важно отметить, что, если нам не запрещено это делать, когда мы удаляем или скрываем контент в определенной стране, Twitter предоставляет копию запроса в общедоступную базу данных Lumen. Когда контент блокируется, он скрывается только в стране, требующей удаления, и остается видимым во всех других юрисдикциях", - заявили в компании.

Претензии России к Twitter

10 марта РКН начал централизованно замедлять скорость работы Twitter в РФ на всех мобильных устройствах и на половине стационарных ПК, так как соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. 17 мая в РКН сообщили, что Twitter удалил уже 91% запрещенного контента, в ведомстве положительно оценили усилия соцсети по удалению противоправных материалов и сняли ограничение скорости на стационарных компьютерах (в фиксированных сетях и в связанных с ними сетях Wi-Fi), оставив замедление на мобильных устройствах. На начало июня неудаленными оставались чуть меньше 500 материалов.

Ранее TikTok сообщил, что Россия стоит на четвертом месте в пятерке рынков с наибольшим объемом удаленных видео с платформы за первые три месяца этого года; количество таких видео составляет более 3,7 млн. Больше всего видео за этот период удалено в США - 8,54 млн, затем идет Пакистан с почти 6,5 млн, Бразилия - более чем 6,1 млн. На пятом месте - Индонезия, где за первые три месяца 2021 года было удалено почти 2,8 млн роликов.