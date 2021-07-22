Модуль "Наука" успешно выполнил тестовую коррекцию орбиты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Модуль "Наука" успешно выполнил тестовую коррекцию орбиты, его двигатели работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".

"Тестовое включение двигательной установки модуля "Наука" и импульс формирования орбиты отработаны штатно", - говорится в сообщении в твиттере госкорпорации.

Тестовое включение двигательной установки модуля #Наука и импульс формирования орбиты отработаны штатно. pic.twitter.com/Qutw5V3W4I — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 22, 2021

Ранее в четверг "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука". По сообщениям СМИ, у "Науки" наблюдались проблемы с запуском двигателей, из-за которых есть риск того, что "Наука" не сможет добраться до МКС.

Позднее в госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. "Наука" должна занять его место.

Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", была запланирована на 23 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 мск с площадки № 200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится 8 суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26.