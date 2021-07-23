В Марий Эл и на Камчатке обязали привить от COVID работников отдельных сфер

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач по Марий Эл Светлана Булатова издала постановление о необходимости вакцинации работников отдельных сфер деятельности.

На сайте республиканского управления Роспотребнадзора сообщается, что это сделано "в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе".

"Согласно документу, в связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 необходимо обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции работающим в сферах торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов", - говорится в сообщении.

Кроме того, следует вакцинировать работников сферы бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, а также тех, кто работает с детьми.

Помимо этого, необходимо обеспечить проведение прививок работникам транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов.

"Также иммунизации от COVID-19 подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти, местного самоуправления и подведомственных им организаций, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях старше 18 лет и призывники на военную службу", - отмечается в пресс-релизе.

Требование о вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке от COVID-19.

"Работодателям предстоит до 1 сентября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 не менее 60% от общей численности сотрудников", - говорится в сообщении.

На сайте Минздрава Марий Эл сообщается, что в республике привито от коронавирусной инфекции около 111,8 тыс. человек, из них полный курс вакцины получили более 78,5 тыс. человек.

Численность населения региона, по данным Росстата, составляет более 675,3 тыс. человек. Таким образом, привито первым компонентом около 16,5% жителей республики.

Последние недели в Марий Эл ежедневно выявляется более 50 случаев COVID-19.

Обязательная вакцинация на Камчатке

Режим обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан вводится также и на Камчатке. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора на территории полуострова для отдельных категорий граждан вводится обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Документ вступает в силу 23 июля", - говорится в сообщении.

В список подлежащих обязательной вакцинации попали, в частности, работники образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания, сотрудники банков и почты, МФЦ, общественного транспорта, предприятий ЖКХ и энергетики, торговли, общепита, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских учреждений, сотрудники рыбопромышленного комплекса, учреждений культуры и досуга, чиновники.

Работодатели до 6 августа обязаны сформировать списки работников, которые необходимо направить в территориальные медицинские организации. Это списки лиц, которые будут подлежать обязательной вакцинации.

"Должно быть не менее 60% работников или сотрудников той или иной организации. До 20 августа работодатели обязаны будут обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной, если она поступит к нам в субъект. До 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Яны Господарик.

Господарик отметила, что эпидситуация в крае напряженная. Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на Камчатке превышает показатель по другим регионам России.

Масочный режим на Камчатке продлен до августа. С 15 июля все туристы старше 15 лет, прилетающие на полуостров, должны предоставлять результаты ПЦР-тестирования.