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Роскомнадзор счел вмешательством в выборы блокировку инстаграма Прилепина

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook разблокировать инстаграм-аккаунт кандидата в депутаты Госдумы, сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", писателя Захара Прилепина, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве считают, что действия соцсети могут расцениваться как вмешательство в выборы. "В письме отмечается, что подобные действия администрации социальной сети носят политических характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года", - сказали в РКН.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

Роскомнадзор Захар Прилепин

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