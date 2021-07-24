ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Справедливой России - За правду"
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" для участия в предстоящих выборах в Госдуму VIII созыва.
ЦИК на заседании принял решение зарегистрировать 302 кандидата федерального списка "Справедливой России - За правду".
Партия "Справедливая Россия - За правду" представила свои документы в Центризбирком для заверения списков кандидатов 5 июля. ЦИК РФ 11 июля заверил федеральный список кандидатов партии в количестве 302 человека. Также комиссия заверила список "эсеров" в количестве 222 кандидата по одномандатным округам.
Федеральную часть списка "Справедливой России - Патриоты - За правду" возглавили Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Также в первую пятерку вошли покойный кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.
Меньшов скончался 5 июля от осложнений после перенесенного коронавируса, но однопартийцы решили оставить его в списке.
Всего "эсеры" в ходе съезда партии выдвинули 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223 кандидата по одномандатным избирательным округам.
Согласно установленному порядку, после того, как ЦИК РФ заверил списки кандидатов партий, начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в комиссию документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов. Центризбирком должен принять решение о регистрации списка в течение 10 дней после получения документов.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будут избираться Дума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.