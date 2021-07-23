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Кремль связал дело главы УГИБДД Ставрополья с методичной борьбой с коррупцией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Задержание начальника управления ГИБДД Ставрополья и ряда его подчиненных - это не кампания, а следствие методичной борьбы с коррупцией во власти, ведущейся в последние годы, заявили в Кремле.

"Это последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей. Это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как в Кремле оценивают тот факт, что задержание произошло в результате действий службы собственной безопасности, Песков ответил: "(Рассматриваем) как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией".

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны в минувший вторник, 20 июля, по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере - на общую сумму более 19 млн рублей. Ессентукский горсуд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Дмитрий Песков Ставропольский край ГИБДД Алексей Сафонов

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