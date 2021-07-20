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Колокольцев уволил начальника ГУ МВД РФ по Ставрополью

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Начальник главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергей Щеткин лишился своей должности после специальной операции, проведенной службой собственной безопасности министерства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Щеткин был уволен по решению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, сказала Волк журналистам во вторник.

Она отметила, что спецоперация была проведена в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД и Управления "М" ФСБ.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряда его подчиненных.

Позже в Следственном комитете и МВД России подтвердили эту информацию. Помимо Сафонова, были задержаны шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор регионального УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, сказали в СК. Там добавили, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

В отношении них расследуется дело по статье о получении взятки группой лиц на общую сумму более 19 млн рублей.

В свою очередь Ирина Волк сообщила агентству о проведении служебной проверки в отношении задержанных. "В случае установления вины сотрудников они будут уволены их органов внутренних дел", - сказала представитель МВД РФ.

Сергей Щеткин Ставропольский край МВД Ирина Волк Владимир Колокольцев

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