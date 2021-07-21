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Начальник УГИБДД Ставрополья Сафонов арестован по делу о взятках

Начальник УГИБДД Ставрополья Сафонов арестован по делу о взятках
Начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов в зале суда
Фото: Елена Березина/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ессентукский горсуд принял решение о заключении под стражу начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца ", - сказал собеседник агентства.

Главное управление Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО уточнило, что Сафонов будет находиться под стражей до 19 сентября.

Накануне начальник управления ГИБДД Ставрополья Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей.

Помимо Сафонова, были задержаны шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор регионального УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, сказали в Следственном комитете РФ.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о проведении служебной проверки в отношении задержанных. Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Ставропольский край ГИБДД Алексей Сафонов

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