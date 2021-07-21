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Арестованы пять фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ессентукский горсуд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам по делу о коррупции в УГИБДД Ставропольского края, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Сотников и Парахин заключены под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в среду, суд арестовал до 19 сентября начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Также были заключены под стражу еще двое фигурантов дела - Аржанухин, Мельчиков, еще двое - Мельчикова и Горлов - отправлены под домашний арест. В отношении Ткаченко избрана мера в виде запрета определенных действий.

Таким образом, арестованы по делу пять человек, в том числе начальник управления ГИБДД Ставрополья Сафонов.

Накануне Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о проведении служебной проверки в отношении задержанных. Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Ставропольский край

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