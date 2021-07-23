Производителям воды пообещали помочь адаптироваться к маркировке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") разработал меры помощи отрасли при переходе на маркировку упаковки, сообщил "Интерфаксу" президент союза Максим Новиков.

По его словам, разработан корпоративный продукт по реализации инвестиционных проектов "Модернизация предприятий производства воды и напитков", который поможет производителям воды снизить издержки при введении маркировки и адаптироваться к новому формату бизнеса.

С 1 сентября 2021 года все участники оборота упакованной воды будут обязаны регистрироваться в государственной системе маркировки. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта - для всей упакованной питьевой воды.

Новиков напомнил, что "Союзнапитки" предлагал другие сроки введения маркировки.

"Но с учетом текущих реалий необходимо выстроить наиболее эффективную работу и оказать производителям всестороннюю поддержу, - добавил он. - Одним из таких инструментов поддержки и может стать новый проект".

Затраты производителей будут связаны с закупкой м специального оборудования для нанесения цифровой маркировки (устройства для сериализации и агрегации, ручные и автоматические сканеры, принтеры, аппликаторы, маркираторы и др.), с покупкой программного обеспечения, созданием системы координации работы оборудования и производственного процесса, а также системы сбора и обработки информации, объяснил президент союза. Он допустил, что на поиски оптимального решения "может потребоваться непозволительно много времени".

"Мы предлагаем такой механизм, где в режиме "одного окна" производитель получит необходимую консультационную и финансовую помощь, - сказал он. - Речь идет не только о банковских инструментах, но и о региональных государственных программах, в рамках которых можно получить невозвратные прямые субсидии, объем которых позволит полностью или частично покрыть расходы на закупку оборудования и сопутствующих затрат".

Оптимальные условия поддержки будут разрабатываться для каждого производителя индивидуально, пообещал Новиков. Им будут советовать добросовестных интеграторов, которые качественно внедрят оборудование и программное обеспечение и обеспечат их эффективную эксплуатацию. Кроме этого, участие в программе позволит привести производство в соответствие с законодательством об обязательной маркировке, а тщательная экспертиза проекта устранит возможные риски, отметил глава союза.

Для участия в программе с точки зрения финансовой поддержки производителям необходимо иметь собственные средства в размере 10% от запрашиваемой суммы инвестиций. Причем на первые два года они могут быть освобождены от платежей по проекту. "Сроки погашения заемных средств будут устанавливаться в индивидуальном порядке, суммы оплаты по обязательствам - в комфортном для производителя диапазоне", - сказал Новиков.

Инициаторы проекта прорабатывают варианты финансирования с крупнейшими банками, а также формы сотрудничества с "Росагролизингом".

Кроме этого, Фонд развития промышленности готов предоставить производителям воды займы под 1% годовых в размере от 5 млн до 50 млн рублей сроком до двух лет. Прорабатывается также инструмент частичного возмещения затрат производителей на печать марок в типографиях, это серьезно поможет тем, кто предпочитает наносить маркировку, напечатанную заранее, добавил Новиков. С Минсельхозом рассматривается вопрос о предоставлении производителям поддержки в виде краткосрочных кредитов с низкой процентной ставкой.

"Мы рассчитываем и на помощь Минпромторга, который в мае 2021 года выразили готовность совместно проработать вопрос освобождения производителей упакованной воды от уплаты НДС на импортируемое дорогостоящее оборудования для нанесения цифровой маркировки", - заявил глава союза.

В июне Новиков предупреждал, что после введения маркировки к концу года может возникнуть дефицит воды из-за нерешенных проблем.