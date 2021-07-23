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"РЖД" приостановили продажи билетов на поезда, следующие по Транссибу

"РЖД" приостановили продажи билетов на поезда, следующие по Транссибу
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" приостановило на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу, из-за паводков в Забайкалье, говорится в сообщении монополии.

"Отменены на ближайшие даты поезда Чита - Благовещенск и обратно. Возврат билетов без удержания сборов. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием", - говорится в сообщении РЖД.

Компания отмечает, что обсуждает перевозку пассажиров задержанных поездов авиарейсами и прорабатывает вопрос об их перевозке на автобусах.

Ситуация по восстановлению движения на Транссибирской магистрали "остается сложной", отмечают в "РЖД". "В ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе", - поясняет компания.

Согласно открытым данным, прямые рейсы между Читой и Благовещенском выполняет авиакомпания "ИрАэро", с пересадкой в Новосибирске - S7, в Москве - "Уральские авиалинии".

Также на трое суток ограничен прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея (Забайкальский край).

Как сообщалось, в пятницу утром обрушился Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга и Укурей Забайкальского края.

РЖД

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