Путин заявил о планах восстановить движение по Транссибу за пять суток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в соответствии с докладами, поступающими к нему, первая ветка Транссиба должна быть восстановлена в течение 2-2,5 суток, а вторая - в течение пяти суток.

В связи с приостановкой движения на Транссибе он поручил правительству организовать бесперебойное обеспечение прилегающих регионов.

"Вы знаете, что в результате дождей - мощных, аномальных - на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссиба, и мост рухнул, слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон (остановлены - ИФ) и в восточном, и в западном направлении", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

В связи с этим он обратился к правительству с просьбой самым внимательным образом отнестись к этой ситуации. "Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", - сказал президент РФ.

Как сообщалось, в пятницу утром обрушился Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга и Укурей Забайкальского края.

После этого "РЖД" объявили о приостановке на три дня продаж билетов на поезда, маршрут которых проходит через Транссиб.