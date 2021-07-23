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РЖД ограничили на трое суток прием грузов на Дальний Восток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" на трое суток ограничило прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея (Забайкальский край), сообщила компания.

Решение принято в связи со "стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации".

"До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей-Журавли, а также "Железных дорог Якутии", - добавляет перевозчик.

Ранее стало известно, что утром в пятницу из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга и Укурей Забайкальского края.

Кроме того, из-за размыва проезжей части перекрыта федеральная трасса "Амур" Чита-Хабаровск на 193 километре в районе села Богомягково Шилкинского района Забайкальского края.

Между тем обрушение моста на Транссибе произошло на фоне более 230 лесных пожаров, полыхающих в Якутии, за сутки количество возгораний там возросло.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
РЖД Дальневосточная железная дорога Якутия Забайкальский край

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