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Пассажиры задержанных поездов в Забайкалье получат промокоды на скидки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры поездов, задержанных из-за рухнувшего моста через Транссиб в Забайкальском крае, получат промокоды на покупку билета за полцены, сообщает в субботу Забайкальская железная дорога.

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"Пассажирам, задержавшимся в пути из-за ЧС в Забайкальском крае, холдинг РЖД предоставит возможность приобрести билет на следующую поездку с 50% скидкой. Промокоды будут отправлены всем пассажирам на оставленные ими для связи адреса электронной почты", - говорится в сообщении.

Воспользоваться скидкой можно будет до конца текущего года, приобретая билеты на любые поезда федеральной пассажирской компании во всех классах обслуживания.

Как сообщалось, из-за мощных ливней и начавшихся паводков утром в пятницу обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга - Укурей в Сретенском районе. Движение поездов остановлено.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ поручил правительству взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП. Как прозвучало на совещании, оперативные службы планируют восстановить первую ветку в течение двух-двух с половиной суток, вторую - в течение пяти суток.

РЖД Транссиб Забайкальский край

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