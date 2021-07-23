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В Перми болельщик подделал сертификат о прививке, чтобы попасть на матч

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Перми возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подделке сертификата о COVID-вакцинации ради посещения футбольного матча, сообщается в пятницу на сайте краевого главка МВД.

"Установлено, что мужчина при входе на стадион для просмотра футбольного матча предъявил сотрудникам полиции сертификат о вакцинации, который вызвал у них сомнения в подлинности. Указанные в нем и паспорте даты рождения гражданина не совпадали", - говорится в сообщении. Полицейские изъяли сомнительный документ и доставили болельщика в отдел полиции.

Там мужчина рассказал, что решил воспользоваться сертификатом о вакцинации своего друга. С помощью компьютера он поменял в сертификате личные данные, а дату рождения не изменил.

В отношении болельщика возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Пермь коронавирус

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