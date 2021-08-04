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На Камчатке задержали подозреваемую в торговле справками о вакцинации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Жительницу Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю в среду.

"Установлено, что 28-летняя жительница Петропавловска-Камчатского размещала объявления о продаже прививочных сертификатов в социальных сетях. Денежные средства она получала путем перевода на банковскую карту. Стоимость одного документа составляла 3,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина задержана после проведения проверочной закупки прививочных сертификатов. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При проведении следственных действий оперативники изъяли из ее автомобиля еще три поддельных сертификата.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Ей грозит до двух лет лишения свободы, отмечает пресс-служба.

коронавирус Камчатка Петропавловск-Камчатский

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